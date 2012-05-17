希腊如退出欧元区,法国或损失逾800亿欧元--报告

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎5月15日电---周二公布的一项研究显示，希腊若退出欧元区将导致法国纳税人损失最多664亿欧元，法国银行系统的贷款损失将达到200亿欧元。
IESEG管理学院研究主管Eric Dor在报告中称，希腊退出欧元区至少将导致其他欧元区国家持有的希腊债务部分损失。
这些债务包括双边贷款、欧洲金融稳定机构的救助资金、欧洲央行持有的希腊债务和Target2系统下用于结算欧元系统中跨境支付的负债。
Dor指出，法国持有希腊全部外债的五分之一还多，总计约664亿欧元。
“违约很少导致债权人损失全部贷款，损失可能是贷款的一部分，但料也会有数百亿欧元。”
Dor还提到，一些法国银行在希腊拥有分支机构，这些银行持有的希腊债务总计397亿欧元。
如果希腊退出欧元区，其新货币兑欧元可能贬值约50%，这将意味着法国银行会损失198亿欧元。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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