经合组织称西方年轻人失业日益严重

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月15日电---法国总统奥朗德在当选日晚上称，他希望外界仅通过他对公平和年轻人的承诺对其进行评价。
法国年轻人的失业率超过20%，与英国、意大利、爱尔兰、波兰和瑞典等国相近。
“各国政府需要采取果断而具体的行动，解决这个经济和社会问题。”经济合作与发展组织（OECD）秘书长Angel Gurría在声明中称。
经合组织34个成员国的年轻人失业率为17.1%，为整体失业率的两倍还多。在西班牙和希腊，年轻人的失业率为50%。
经合组织周二公布的数据表明，15-24岁年龄段人群的就业情况急剧恶化。
全球金融危机是失业率大幅攀升的主要原因，而技术变革和全球化导致的技能结构性失衡令情况更为糟糕。
报告指出，去年万宝盛华进行的一项调查显示，52%的美国雇主难以找到合适的雇员，因求职者技能不足。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约