《热点透视》中国遇到了可自由兑换货币会有的麻烦

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley; 编译 石冠兰
路透香港5月16日电---中国人民币不是自由可兑换货币,但却遇到了一些自由兑换货币会有的麻烦.有强烈迹象表明本国投资者和公司在将人民币转换为其他货币.这并算不上是资本外逃,但会挤压银行,并妨碍政府促进经济增长的努力.
由于中国通常都是贸易顺差,企业会有额外外汇卖给银行,2011年平均每月为310亿美元.但中国央行数据显示,4月企业却买汇96亿美元.这与中国银行业外汇存款增加相符,1月至4月银行外汇存款增长900亿美元,远多于192亿美元的贸易顺差.
这意味着什么呢?最好的解释是汇率预期发生了变化.银行的客户可能会相信离岸外汇远期市场正在传达的信号--未来一年人民币将贬值1%.如果人民币走低,那么出口商和进口商持有欧美元或欧元会感觉更安全.
本土公司无法使用离岸人民币市场,但其信号仍可能影响他们的看法,并降低央行控制人民币的能力.中国央行每日设定人民币交易的中间价.今年迄今大多时候,人民币汇价在交易日尾盘时下跌--上周跌幅达0.6%.
一般来说这不会有什么大的影响.但既然中国经济在放缓,政府会希望银行增加贷款.许多小型银行业者现在却由于太接近规定的存贷率而无法放款.公司客户美元存款越多,人民币存款就越稀缺,银行能够新增的贷款也就会越少.
目前只有少数人可以进行人民币/美元互换(掉期,swap)交易.中国资本控制的严格程度仍足以使其决定人民币价值,并阻止真正的资本外逃.但此一将人民币转换为其他货币的趋势,让人对即将发生的事有着清楚的醒悟.(完)
--译文审校 张明钧
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比