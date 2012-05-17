《日本经济焦点》第一季经济回升且增速略高于预估,受助于消费支出增长

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 第一季GDP较前季成长1.0%,市场预估为成长0.9%
* 民间消费较前季增1.1%
* 外部需求对GDP增速的贡献为0.1个百分点
路透东京5月17日电---日本第一季经济自去年末的停滞状态中回升,并走在了其他主要工业国家的前列,主要得益于东北部地区的灾后重建、稳固的民间支出以及出口的部分改善.
政府周四公布的数据显示,日本1-3月当季经济较前季成长1.0%,略高于市场预估中值的成长0.9%.2011年10-12月当季经济增速自萎缩0.2%上修至持平.日本是全球第三大经济体.
该数据几乎未改变市场主流观点,即日本央行在上月放宽货币政策后,下周政策会议将按兵不动.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比