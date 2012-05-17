《日本经济焦点》第一季经济回升且增速略高于预估,受助于消费支出增长

* 第一季GDP较前季成长1.0%,市场预估为成长0.9%

* 民间消费较前季增1.1%

* 外部需求对GDP增速的贡献为0.1个百分点

路透东京5月17日电---日本第一季经济自去年末的停滞状态中回升,并走在了其他主要工业国家的前列,主要得益于东北部地区的灾后重建、稳固的民间支出以及出口的部分改善.

政府周四公布的数据显示,日本1-3月当季经济较前季成长1.0%,略高于市场预估中值的成长0.9%.2011年10-12月当季经济增速自萎缩0.2%上修至持平.日本是全球第三大经济体.