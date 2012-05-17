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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 09:41 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货继续上涨,因担心乾旱天气影响产量

路透悉尼5月17日电---美国小麦期货周四上涨,延续上日涨势,当日该期货价格创六周半以来最大单日升幅,因担心乾旱天气损害冬小麦作物.

芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货WN2涨0.74%,至5月1日以来的最高,周三大涨5%,因天气状况令市场担忧.

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