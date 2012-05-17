〔中国央行〕农村金融改革首选浙江丽水试点,引导社会资本进入金融领域

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---备受关注的农村金融改革大幕开启.中国央行周四称,决定在浙江省丽水市开展农村金融改革试点,其中将提升农业经营实体直接融资比重,支持优质涉农企业发行短期融资券等非金融企业债务融资工具,并探索开展农村小额人身保险和小额贷款信用保证保险试点.
央行在其网站发布通知称,将在试点区域引导现有各金融机构拓展涉农业务范围,并积极引导社会资本和民间资本进入金融领域,积极发展信托、股权投资基金,规范各类农村投融资平台建设.
通知称,试点地区将加快发展村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社等新兴农村金融机构和组织,鼓励有条件的地方以县为单位建立社区银行、融资租赁公司、典当行等适合丽水区域经济发展需求的各类中小型金融机构和组织.
央行并鼓励金融机构创新信用模式,扩大贷款抵质押担保物范围,构建农村信贷产品体系,亦加强信贷、产业、财税、投资政策的协调配合,进一步完善小企业贷款和农业贷款风险补偿机制.
通知并称,将综合运用信贷、证券、保险、信托和担保等金融资源,提升直接融资所占比重,推荐优质规模化农业经营实体到中小企业板和创业板上市融资.
而针对县域农村金融服务中介缺位的实际,央行将在试点区域创新构建多层次的所有权、用益物权、担保物权的评估、交易、处置平台,进一步拓宽农村融资抵押物范围,并推进多元化的农村融资担保体系建设,鼓励有条件的地方设立涉农担保基金或涉农担保公司,并积极搭建政银农合作平台.
央行此前发布报告,简述了进一步提高农村金融服务的基本思路,包括要积极推进农村信贷产品和服务方式创新,加快完善包括信贷、期货、保险在内的农村金融市场等措施.
截止去年末,中国全部金融机构的涉农贷款高达11.77万亿元人民币,占各项贷款余额的23.1%,较2007年增长近一倍.同期金融机构涉农贷款不良率为4.09%,同比下降1.85个百分点.(完)
更多细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3