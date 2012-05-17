《热点透视》欧洲和中国经济减速,成就亚洲债券避风港地位

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
记者 Wayne Arnold; 编译 李爽
路透香港5月16日电---外界对欧洲和中国形势愈发担忧,似乎提振了亚洲债券.随着一些大经济体走下坡路,亚洲财政状况强劲使其主权债成为避险港湾.如果一律卖出,全都会遭殃,但印尼、日本和菲律宾的债券都很不错,应给予其更大韧性.
中国经济数据逊于预期,希腊有可能退出欧元区,引发了风险资产大逃亡.投资者担心全球经济成长会放缓,抛售潮将像滚雪球一般愈演愈烈.欧洲黯淡形势可能传导至亚洲的一个途径就是通过其银行业.据国际清算银行(BIS)数据,2011年下半年,欧洲银行业从亚洲撤出至少1,358亿美元信贷.
亚洲主权债券应受益于经济成长减弱、通胀下降以及利率较低.最安全的就是那些受资金流出影响不大的资产.举例来说,印尼公共债务占不到国内生产总值(GDP)的四分之一,即便是德国,其负债也要相当于GDP的四分之三.印尼短期外部债务相对很少,且对欧系银行信贷的依赖远低于其他亚洲国家.印尼10年期政府公债收益率比可比美债高4.7个百分点.
日本债券也仍然较安全,尽管其债券收益率不及美债,政府债务是其经济规模的1.5倍,大于希腊.但外资持有日本债券占比不到7%,这限制了其被迫抛售的可能性,而且日本通缩状态令需求保持稳定.相比之下,外资对澳洲政府公债持有比例为80%.
菲律宾则是最不靠谱的避难所.尽管菲律宾不算富有,但其政府拥有760亿美元的外汇储备,相当于其短期外债规模的六倍左右,而且其公共债务中有95%是在国内获得融资.但菲律宾债券收益率比美国公债高4%.投资菲律宾仍有风险,不是每个人都希望做多菲律宾披索.但其他地方形势越糟糕,这种风险似乎也越容易接受.(完)
--译文审校 戴素萍
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比