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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 10:01 BJT

〔金属期市〕期铜结束连续四日跌势小涨,但涨势脆弱

路透新加坡5月17日电---伦敦期铜周四小涨,为五天来首次,因欧元走强助其从上日所及四个月低位反弹.

期铜温和上涨表明许多投资者对大幅追涨持谨慎态度,因希腊可能撤出欧元区,且全球主要铜消费国--中国经济减速,美国经济形势亦脆弱.

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