〔新债招标〕中国农发行两年固息债利率3.15%,低于预测均值--业内人士

路透上海5月17日电---业内人士周四透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币两年期固息债,中标利率3.15%,明显低于此前3.24%的预测均值.

该期债为农发行2012年第九期金融债.采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为5月24日,5月18日至5月24日为分销期,5月30日上市交易.(完)