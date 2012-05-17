〔欧洲金融〕低收益的德法债券标售获追捧,因忧虑希腊形势

路透柏林/巴黎5月16日电---法德两国周三的公债标售获投资者追捧,低收益率没有挡住避险热情.投资者在寻找最可能挺过希腊退出欧元区风险的资产.

随着希腊政局成为重中之重,投资者已准备好接受此类债券按历史最低的收益率水平标售,哪怕都不够弥补预期的通胀损失.

希腊左翼政党反对财政撙减,有望赢得在6月举行的新一次选举.

这个前景令人担心,希腊可能违约并退出欧元区.市场受到震撼,西班牙和意大利等高负债大国的债券收益率迅速逼近不可持续的水准.

"我们正听到越来越多有关希腊离开欧元区的言论,而几个月前人们还很忌讳提到这点...此次标售结果恰恰体现了市场紧张程度."Helaba Landesbank Hesse-Thueringen固定收益分析师Viola Stork表示.