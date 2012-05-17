〔路透专访〕德国银行业协会BdB主席建议希腊退出欧元区

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透法兰克福5月16日电---德国银行业协会BdB主席Andreas Schmitz周三表示,希腊如果退出欧元区,或能更好地处理自己的债务和结构性问题,这是德国金融业首次有重要代表性人物公开建议希腊退出欧元区.
"距离希腊获得第一批援助已经有两年多时间了,很难想像希腊如何摆脱现在的艰难处境,"Schmitz接受路透专访时表示.
"因此想想其它出路是对的,尤其是,在欧盟'马歇尔计划'支持下,希腊启用自己的货币解决自己的问题会不会更好些,"Schmitz说到.BdB代表的是德国大型民营银行,比如德意志银行(DBKGn.DE)和德国商业银行(CBKG.DE).
欧洲政客和央行官员长期坚持认为,希腊必须留在欧元区,但在希腊政局出现变数的情况下,且欧盟已建立保护其它国家免受希腊违约拖累的"防火墙"后,他们的决心似乎出现动摇.
Schmitz称,希腊退出欧元区后可能产生的牵连风险已明显降低,不过仍不可低估这一风险.
"我希望希腊可以在欧元区里面稳定下来,但选举结果让这件事很难实现,同时也是因为希腊明显缺乏足够意愿去贯彻根本结构性改革,"Schmitz说.
他表示,最终该由希腊决策者来决定国家的未来走向.
"但不管怎样,前路都将崎岖,"他说,并指出希腊一般民众的生活成本可能上升.
"不过,如果希腊需要忍受数十年时间受欧盟执委会、IMF和欧洲央行的要求左右,不满情绪会很大,以致于局势让人无法再忍受下去,"他说.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比