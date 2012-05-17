〔中国新债〕兰州银行下周二将发至多30亿元小企业专项债,三及五年各半

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---中国地方性商业银行--兰州银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(22日)簿记建档发行不超过30亿元人民币固息金融债,期限分为三及五年期,初始发行规模各半,所募资金将全部用于发放小企业贷款.
刊登在中国债券网的公告显示,发行人有权在两个品种初始发行规模之间进行全额回拨.主承销商及簿记管理人为中信证券(600030.SS)(6030.HK).联合资信评估有限公司对本期金融债信用评级为AA-级.
该期债发行期限为5月22-24日,起息日和缴款日同为5月24日.
本次发行完成后,兰州银行仍有不超过20亿元的此类债券发行额度待发.去年底,兰州银行曾发行10亿元10年期固息次级债,补充附属资本.
截至2011年末,兰州银行总资产规模754.10亿元,客户存款余额为580.16亿元,贷款余额为389.60亿元.同期末资本充足率13.88%,不良贷款率0.85%.
小微企业为当前政策扶持重点,不良贷款容忍度、税收等优惠政策均可见.商行纷纷加入发行小微企业专项金融债大军,今年以来,已有民生银行(600016.SS)(1988.HK)、浦发银行(600000.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)、光大银行(601818.SS)等发行了逾千亿此类债券.
商行所发此类金融债,清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3