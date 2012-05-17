版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 10:45 BJT

〔中国新债〕兰州银行下周二将发至多30亿元小企业专项债,三及五年各半

路透北京5月17日电---中国地方性商业银行--兰州银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(22日)簿记建档发行不超过30亿元人民币固息金融债,期限分为三及五年期,初始发行规模各半,所募资金将全部用于发放小企业贷款.

刊登在中国债券网的公告显示,发行人有权在两个品种初始发行规模之间进行全额回拨.主承销商及簿记管理人为中信证券(600030.SS)(6030.HK).联合资信评估有限公司对本期金融债信用评级为AA-级.

该期债发行期限为5月22-24日,起息日和缴款日同为5月24日.

本次发行完成后,兰州银行仍有不超过20亿元的此类债券发行额度待发.去年底,兰州银行曾发行10亿元10年期固息次级债,补充附属资本.

截至2011年末,兰州银行总资产规模754.10亿元,客户存款余额为580.16亿元,贷款余额为389.60亿元.同期末资本充足率13.88%,不良贷款率0.85%.

小微企业为当前政策扶持重点,不良贷款容忍度、税收等优惠政策均可见.商行纷纷加入发行小微企业专项金融债大军,今年以来,已有民生银行(600016.SS)(1988.HK)、浦发银行(600000.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)、光大银行(601818.SS)等发行了逾千亿此类债券.

商行所发此类金融债,清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐