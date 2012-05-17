《Kemp专栏》英国央行承认无法具体预测通胀,转而更多关注整体前景

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 肖群英/王兴亚

路透伦敦5月16日电---英国央行总裁金恩最终承认,该央行无法再准确地预测通货膨胀水平,因不确定性因素众多,导致该央行在2007年以前采用的量化预测技术变得过时.

"预测这些因素的确切影响颇具难度,意味着英国货币政策委员会(MPC)更为看重的,将是整体通胀前景,而非具体的通胀数值,"金恩在发布英国央行最新通胀报告的记者会上情绪低落地坦承.

金恩呼吁对通胀和经济成长所面临的风险展开更多定性评估.他一方面坚称,MPC的利率和量化宽松政策决定仍受英国通胀前景的指引,另一方面也敦促听众关注全面形势.

"MPC不会聚焦无法预测的产出或通胀季度环比数据,而将关注更广泛的形势,"金恩指出."目前整体形势就是:英国经济产出逐步复苏且国内物价压力缓和,说明随着外部影响因素的消退,英国通胀有望回落."

长期以来,英国央行竭力通过扇形图上的各种迂回曲折来证明所有当前的政策选项都是合理的,但结果证明扇形图的准确性和算命者手中的水晶球不相上下.现在,这将成为历史.

**闲置产能跑哪儿去了?**

不幸的是,与金恩及其同事在短短六个月或12个月前的预测相比,整体形势更为黯淡.

金恩详细解释了欧元区危机挥之不去给英国经济复苏带来的外部威胁.与其他英国决策者类似,相比于评论本国的结构性问题,金恩有时似乎更乐于向外国人,尤其是欧洲人,谈论他们国家政策的不足.

但正是英国国内经济的表现最让决策者感到失望.

直到近期,大多数MPC委员似乎都相信,英国经济中存在大量的周期性闲置产能.只要央行能刺激经济复苏,英国经济就将进入一段高于趋势水平的增长期,同时又不致引发内部产生(相对于输入性而言)的通胀.

但就连这也不再是确定无疑的.来自大宗商品价格和汇率的传导效应远远大过央行的预期."我们过于相信来自1990年代初英国经济的经验,当时英镑贬值并未引发通胀,"英国央行负责货币政策的副总裁Charles Bean承认.

内部产生的通胀同样居高不下,令英国央行深思是否经济的供应面表现已经恶化,导致不得不在增长和通胀之间进行艰难的取舍.

"没有明显理由相信,英国经济产出无法回到金融危机前的趋势水平,"金恩指出."但或许需要10年,15年,甚至20年才行,"这并非十分牢靠.

"因此不能推断出,未来两三年英国拥有大量的闲置产能,你只需简单地把脚放在加速踏板上(并)使用这些产能,就能够扩大产出."

凭借这一番简明扼要的解释,总裁金恩埋葬了英国央行过去四年的预测.该预测认为可以依靠闲置产能来控制国内成本和物价压力,同时央行也用不着对输入性通胀采取措施.

**通胀问题根深蒂固?**

英国央行面临的一大问题在于,过去四年,闲置产能(不管规模多大)并未像政策委员们预估的那样让物价升势快速得以控制.

即使在具备闲置产能以及实际薪资下降的情况下,企业和零售商也意外展现出推动物价上涨的能力.

根据英国对水、铁路等公用事业及其他商品和服务的物价管制体系,有些物价是基于通胀状况自动上涨.而其他商品价格上涨则证明了零售商和其他企业惊人强大的定价能力,他们通过推升价格来保护其利润率.

其结果就是,英国的通胀率自2007年以来一直超出央行预估(只有2009年例外).

"外部价格压力的影响逐步减弱,加上经济低迷的持续拖累,应会引导通胀回落至目标水准附近,"金恩在演讲稿中称.

英国央行继续将通胀超出预估的大部分原因归咎于外部因素,但关于英国通胀及经济成长为何过去几年在主要发达经济体中表现最差,央行并没有现成的答案.

不过,金恩承认"通胀前景仍不确定,不仅仅是因为很难精确估计目前潜在通胀压力的力道".

"通胀轨迹还将取决于企业国内成本的增长,后者将严重受制于生产力增长步伐以及就业市场疲弱对薪资增长的限制程度."

"企业寻求通过提高价格来恢复利润率的力度如何,也将对通胀产生重大影响,"他补充说.

**放弃通胀目标之后**

鉴于量化预估彻底失信于人,英国央行被迫屈从于这种必然结果,采用一种更为定性的方式来传达其政策决定.这至少是坦率承认了旧有体系不再有效.

央行应该利用金恩最新展现出的谦逊态度和透明度做出最终确认:通胀目标不再行之有效,并且已经失灵一段时间了.

且不管对错,英国央行自2010年来一直刻意决定容忍通胀加剧,认为这是避免失业率升高值得付出的代价,2011年尤为如此.在做出这一选择时,央行获得了大部分金融和政治机构的默默支持,包括财政大臣奥斯本和反对党工党.

实际上,英国央行已经用"更宽泛的目标"取代了实现2%通胀目标这一狭隘目标.

金恩及其同僚一直在寻求避免正式中止或放弃2%的通胀目标,声称其职责通常具备一些灵活性,为的是避免生产出现不乐见的波动,寻求让通胀在中长期而非短期内回到2%.

但就像通胀预估扇形图一样,这种推托之词已然行不通.英国央行已经选择更为自由裁定的做法,在1990年代初期、以及特别是1980年代和1970年代便是采用这种决策方式.

根据其新的开诚布公精神,央行是时候承认通胀目标已经不再管用,未来将需要加以改进.对于决策者和经济学家们而言,问题是如何用更有效的方法来取代通胀目标.(完)