《热点透视》新兴市场遭遇两难,既有"远虑"又有"近忧"

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole/Jeff Glekin 编译 杜明霞

路透伦敦/孟买5月16日电---新兴市场投资者看起来既有"远虑"又有"近忧".欧元区问题打压总体投资信心,这令他们受挫.而且他们还存在特有的忧虑:中国放缓以及资源民族主义加剧.

不能再理所当然地认为新兴市场股市会有更佳表现.过去三年间,新兴市场表现较发达市场落后约8%.(新兴市场)总收益勉强为正,而发达市场股市则录得略高于10%的升幅.

成长缓慢或毫无成长的欧洲经济体削减了对新兴市场出口商品的需求.若欧元瓦解且该地区银行遭遇紧缩,那么商品和服务需求肯定会下降.由于存在很强的关联性,金融类股将受到更为直接的冲击.而且,金融类股在新兴市场股市市值中占据更高份额--高达24%,在发达市场该比例为18%.

现在再将新兴市场的一贯担忧纳入考虑,即过快的经济成长以硬着陆收尾,以及难以捉摸的政府.中国正在放缓,资源民族主义则在阿根廷骤然兴起.甚至有人认为矿产品需求不会永远增加.全球最大矿商必和必拓董事长纳赛尔5月16日发表的评论,就体现了这种忧虑.

印度卢比处于纪录低位.受石油成本增加推动,进口同比跳升38%.而除了IT外包业务外,仍没有其他具有竞争力的出口部门.经常帐赤字录得1980年国际货币基金组织(IMF)开始收集该数据以来最高水准.

新兴市场的长期成长题材可能好得让人难以忽略.这或许解释了为何美银美林最新对基金经理的调查显示,仍有三分之一的受访者增持新兴市场.其远期市盈率为9.6,接近10年低位,看起来很便宜,但这却事出有因.对投资进行倾向于发达市场的重新配置可能讲得通.(完)