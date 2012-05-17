〔中国汇市〕美元震荡扶助人民币汇价小幅反弹,未来持续关注外围动向

* 人民币早盘小幅上涨

* 市场间美元上涨动力亦略显不足

* 美指震荡汇价走向需关注外围市场

* 5月人民币汇率从6.30一路贬至6.32

路透上海5月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘小涨,脱离昨日创下的近两个月收盘新低,主因国际美元经历持续上扬后趋于震荡,续升动力略显不足.

欧债危机升温是推动美元指数.DXY近期走强的主力.交易员认为,未来人民币即期汇价走向仍需关注外围市场表现.

上海一银行交易员表示,当前左右市场风险情绪影响的要点依然在欧洲,且欧洲问题短期内仍难以彻底解决;但另一方面,持续坚挺的美指也存在向下修正可能,因此人民币后市走向仍有赖于对国际市场的观察.

"美指也是比较震荡,没有像前一天(涨得)这么厉害.中间价是不是会进一步走弱就要看外围经济的影响了,"他认为.

北京时间12:13,人民币兑美元即期报6.3212元,上日收报6.3222元,交易区间为6.3187-6.3219.

而受美元强势影响,人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日连续第七个交易日低开,报在6.3233元,上日为6.3205元;盘间即期汇价交易区间一举跃至中间价上方.

国际清算银行(BIS)数据显示,2012年4月人民币实际有效汇率指数为107.49,较修正后的3月数据环比上涨0.28%.同期名义有效汇率指数为105.14,亦环比小升0.16%.[ID:nSB1551758]

上述交易员指出,5月初召开第四轮中美战略与经济对话后,人民币即期汇价从6.30的位置一路走贬至6.32,而从一年期NDF看,整个国际市场也是在唱衰人民币.

他认为,全年人民币能否维持2-3%的升幅尚难下定论,需关注后期经济的走向和政治方面的压力,毕竟汇率问题也是中美之间政治博弈的一个筹码.

北京时间12:14,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3215/35元,上日尾盘报6.3230元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.3840/70,上日尾盘为6.3870元.

东京汇市欧元周四微幅上扬,上日曾跌至四个月低点,一些希腊银行面临紧急融资需求,加深有关希腊退出欧元区可能拖累其他欧洲国家的疑虑.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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