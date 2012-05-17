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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 11:19 BJT

〔新债招标〕中国铁道部一年期短期融资券中标利率为3.69%--业内人士

路透北京5月17日电---业内人士周四透露,中国铁道部上午在银行间债市招标发行的200亿元人民币一年期短期融资券,中标利率为3.69%.

该期券设定的招标利率区间为3.51%-4.51%,主要发行条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 利率 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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铁道部 600 200 12 3.69% 工商银行 AAA 5/18 5/21

建设银行

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截至本期短期融资券发行前,发行人及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为

6,230亿元,其中:中国铁路建设债券合计金额为4,720亿元、公司债40亿元、短期融资券合计

金额为350亿元、中期票据合计金额为1,120亿元.

铁道部财务司5月初公布数据显示,铁道部今年第一季录得亏损69.79亿元人民币;负债率

为60.62%,与去年末几无变化.但其流动比(流动资产合计/流动负债合计)为86.8%,较去年底

的74.7%有所提高,说明其短期偿债能力有所增强.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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