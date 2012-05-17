〔新债招标〕中国铁道部一年期短期融资券中标利率为3.69%--业内人士

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---业内人士周四透露,中国铁道部上午在银行间债市招标发行的200亿元人民币一年期短期融资券,中标利率为3.69%.
该期券设定的招标利率区间为3.51%-4.51%,主要发行条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 利率 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
===========================================================================================
铁道部 600 200 12 3.69% 工商银行 AAA 5/18 5/21
建设银行
===========================================================================================
截至本期短期融资券发行前,发行人及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为
6,230亿元,其中:中国铁路建设债券合计金额为4,720亿元、公司债40亿元、短期融资券合计
金额为350亿元、中期票据合计金额为1,120亿元.
铁道部财务司5月初公布数据显示,铁道部今年第一季录得亏损69.79亿元人民币;负债率
为60.62%,与去年末几无变化.但其流动比(流动资产合计/流动负债合计)为86.8%,较去年底
的74.7%有所提高,说明其短期偿债能力有所增强.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3