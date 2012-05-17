〔中国证券〕高频交易恐导致追求高额交易量,国内不宜引入--人大财经委员

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---中国全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵周四表示,虽然高频交易在技术上提高了市场效率,但能否巩固资本市场价值投资理念这一问题尚未讨论清楚,她个人认为,在中国内地不宜引入.
她是在第37届国际证监会组织年会上做上述表示的.
吴晓灵并称,高频交易目前的情况恐会陷入一场追求高额交易量的恶性循环.因交易机构为提高交易速度,进行计算机升级换代,增加费用,导致这些机构为了降低费用就要追求交易量.
"应提出切实的监管措施,限制交易频率,我认为是必要的."她称.
中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周四在同一会议上亦称,中国开展高频交易的条件还不太具备,成本较高.
高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中,寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差.
而中国股市以换手率高着称,多年来位居世界各国之首.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3