〔中国货币市场〕多空分歧七天回购利率滑至一年低点,关注明日降准实施

路透上海5月17日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘隔夜品种持稳,而七天期降约10个基点(bp),徘徊在一年低位附近.

交易员指出,稍早七天回购在2.4%和2.8%位置多空分歧较为明显,目前虽暂时稳定在2.7%附近,但未来走稳还是续降仍存不确定性,需进一步关注明日降准资金到位影响.

上海一银行交易员称,稍早七天回购分歧较大,或因资金宽松背景下,大型银行对资金价格掌控力度有所减弱."(主要出资机构)大行想往高了出,但小机构想低拿."

她并表示,从历史经验来看,目前七天和隔夜点差过大的状况有望缩窄.不过在年内二次降准后,本周公开市场正回购利率均持稳,未给市场提供新的指引.还要继续关注明日降准资金到位后的市场反应.

今日七天期回购利率以2.45%跳空低开,较上日均价跌逾30bp,随后被多笔2.70%-2.80%成交拉抬,其后虽有机构试图再以2.45%-2.50%价格打压,但力度似有不逮,目前成交集中在2.68%的加权附近.

目前隔夜和七天期回购加权利率均在一年低点附近,但二者点差仍约90bp,未达机构50-60bp的均衡预期.

央行于周五(18日)起将下调存款准备金率0.5个百分点,为年内第二次下调;央行公开市场本周进行的28天和91天正回购,中标利率均持稳.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.8181 1.8315 -1.34 2,573.11

七天CN7DRP=CFXS 2.6866 2.7901 -10.35 284.99

14天CN14DRP=CFXS 2.8700 2.8660 +0.40 31.03

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.8298 1.8474 -1.76 483.05

七天CHICNY7D=CFXS 2.7536 2.8121 -5.85 52.70

==============================================================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>