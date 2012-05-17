《Campbell专栏》汽油多头陷阱将被触发

(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 张涛/龚芳/王丽鑫

路透纽约5月16日电---美国政府本周发布的库存数据,已经在汽油市场中的大型多头陷阱上布下诱饵.这个陷阱即将被触发.

美国汽油库存持续下降,终于动摇了库存同比增长的局面,导致上周汽油库存较2011年同期减少160万桶.[EIA/SCN][ID:nST0518149]

这似乎是进一步买进的信号.真的是这样吗?更仔细地端详,就会发现该报告含有足够多的线索,显示现在实际上是作多汽油的糟糕时机.

从供应情况来看,美国汽油供应低于去年同期,完全是因为地理上与其它地区隔绝的西海岸市场出现异常紧俏.

PADD 5的汽油库存只有2,530万桶,大大低于去年的3,180万桶,主要是因为炼油方面的严重问题.

但其它地区的供应情况则没有那么糟糕.东海岸库存仍比去年同期高出290万桶左右.

墨西哥湾沿岸地区的情况也差不多,库存比去年同期高出180万桶.

因此,在阵亡将士纪念日即将来临之际,目前的汽油供应情况看来不是那么紧张.阵亡将士纪念日是美国夏季驾车旺季开始的传统标志.

展望未来,供给情势确实可望持续改善.炼厂产能利用率上周达到88.3%,为9月以来最高.

单凭这点就意味着汽油产量会上升.实际上,墨西哥湾沿岸产能利用率上周即突破90%水准,而且Motiva(RDSa.L)Port Arthur炼厂大举扩充的产能亦将于今夏稍晚投产.

**外销并非答案**

确实,在需求疲弱的情况下,供应面的反应将成为今年汽油市场的决定性因素.

即使最乐观的分析师,也仅能指出美国汽油需求下降势头趋缓这么一个好转的市场因素.

这就好像在说"癌症病情发展变慢了."这是个比以前好的消息,但很难为此庆贺.

尤有甚者,供给状况似乎显示出口需求不致打破石油市场现状.墨西哥湾沿岸汽油库存稳定,意味着该区域炼厂很好的应对了需求.

与此形成对比的是柴油,墨西哥湾沿岸库存今年已骤降至数年低位.

(不过这个趋势可能也在放缓.墨西哥湾沿岸馏分油库存上周增加90万桶,但仍较上年同期低很多.)

**数据滞后**

今年的汽油市场显示出按照每周公布数据来交易的一些局限性.

从单一角度推测未来趋势是非常危险的,可能会忽略市场某个意外角落出现的动态供给反应.

这也低估了油企长期规划的重要性.

例如炼厂预期今夏生产较多,而已经预先购买原油.随着原油库存接近纪录水平,布兰特原油市场呈逆价差,炼厂持有库存的意愿很小.

炼厂已经对夏季需求有所预测,并贮存石油以满足油品零售商的定期供给承诺,以及可能会出现的现货交易需求.

事实上,存在逆价差的市场中,原油库存增加应该可能最好解读为油品卖出信号,春末或秋季尤为如此.

除非出现严重的经济混乱,否则炼厂将加工已购买石油.若利润有限,炼油减少也将比计划的慢,并更多地反映在未来原油购买格局中,而不是眼下的汽油和柴油供应.(完)