《Campbell专栏》汽油多头陷阱将被触发

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文作者为路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Campbell; 编译 张涛/龚芳/王丽鑫
路透纽约5月16日电---美国政府本周发布的库存数据,已经在汽油市场中的大型多头陷阱上布下诱饵.这个陷阱即将被触发.
美国汽油库存持续下降,终于动摇了库存同比增长的局面,导致上周汽油库存较2011年同期减少160万桶.[EIA/SCN][ID:nST0518149]
这似乎是进一步买进的信号.真的是这样吗?更仔细地端详,就会发现该报告含有足够多的线索,显示现在实际上是作多汽油的糟糕时机.
从供应情况来看,美国汽油供应低于去年同期,完全是因为地理上与其它地区隔绝的西海岸市场出现异常紧俏.
PADD 5的汽油库存只有2,530万桶,大大低于去年的3,180万桶,主要是因为炼油方面的严重问题.
但其它地区的供应情况则没有那么糟糕.东海岸库存仍比去年同期高出290万桶左右.
墨西哥湾沿岸地区的情况也差不多,库存比去年同期高出180万桶.
因此,在阵亡将士纪念日即将来临之际,目前的汽油供应情况看来不是那么紧张.阵亡将士纪念日是美国夏季驾车旺季开始的传统标志.
展望未来,供给情势确实可望持续改善.炼厂产能利用率上周达到88.3%,为9月以来最高.
单凭这点就意味着汽油产量会上升.实际上,墨西哥湾沿岸产能利用率上周即突破90%水准,而且Motiva(RDSa.L)Port Arthur炼厂大举扩充的产能亦将于今夏稍晚投产.
**外销并非答案**
确实,在需求疲弱的情况下,供应面的反应将成为今年汽油市场的决定性因素.
即使最乐观的分析师,也仅能指出美国汽油需求下降势头趋缓这么一个好转的市场因素.
这就好像在说"癌症病情发展变慢了."这是个比以前好的消息,但很难为此庆贺.
尤有甚者,供给状况似乎显示出口需求不致打破石油市场现状.墨西哥湾沿岸汽油库存稳定,意味着该区域炼厂很好的应对了需求.
与此形成对比的是柴油,墨西哥湾沿岸库存今年已骤降至数年低位.
(不过这个趋势可能也在放缓.墨西哥湾沿岸馏分油库存上周增加90万桶,但仍较上年同期低很多.)
**数据滞后**
今年的汽油市场显示出按照每周公布数据来交易的一些局限性.
从单一角度推测未来趋势是非常危险的,可能会忽略市场某个意外角落出现的动态供给反应.
这也低估了油企长期规划的重要性.
例如炼厂预期今夏生产较多,而已经预先购买原油.随着原油库存接近纪录水平,布兰特原油市场呈逆价差,炼厂持有库存的意愿很小.
炼厂已经对夏季需求有所预测,并贮存石油以满足油品零售商的定期供给承诺,以及可能会出现的现货交易需求.
事实上,存在逆价差的市场中,原油库存增加应该可能最好解读为油品卖出信号,春末或秋季尤为如此.
除非出现严重的经济混乱,否则炼厂将加工已购买石油.若利润有限,炼油减少也将比计划的慢,并更多地反映在未来原油购买格局中,而不是眼下的汽油和柴油供应.(完)
--译文审校 程琳/石冠兰
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比