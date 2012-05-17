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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 11:16 BJT

《外汇动态》银行间投机客卖出美元/马币,但交易商寻求逢低买入

0256GMT---银行间投机客卖出美元/马币(林吉特)MYR=MY,了结获利,此前马币周三录得逾六个月最大单日百分比跌幅. 美元/马币14日相对强弱指标(RSI)报71.5,显示处于超买水准.美元/马币跌0.2%,报3.1090. 但交易商寻求逢低买入该货币对,因对希腊的忧虑情绪持续."欧元触及1.2800后我会再度增加多头仓位,"马来西亚一银行交易员说.(完) --编译 石冠兰; 审校 李爽

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