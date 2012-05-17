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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 11:29 BJT

〔日本债市〕获利了结打压多数公债价格下滑,但超长期公债价格上涨

路透东京5月17日电---日本公债价格周四大多下滑,因出现获利了结,此前10年期日本公债收益率(殖利率)接近纪录低点.但期限最长的公债价格上涨,因欧元区债务危机令人担心.

10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC升1个基点,报0.835%,周三曾触及19个月低点0.825%.指标10年期日本公债期货价格2JGBv1跌0.09点,至143.40.

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