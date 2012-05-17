〔新债招标〕中国农发行两年固息债利率远低于预期,资金宽松热捧短债(更新版)

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(新增内容和交易员评论)
* 农发行两年债利率3.15%,明显低于预期
* 首场投标倍数2.37倍,再创今年新高
* 资金宽松令短债受捧
路透上海5月17日电---中国农业发展银行周四上午招标的两年期固息债,利率明显低于此前预期及二级市场水平,央行再次宣布降准后债市掀起一波行情,因资金面宽松短期券更为受捧,相关期限新债也更受机构青睐.
业内人士透露,农发行稍早招标的两年期固息债中标利率3.15%,此前市场利率预测均值为3.24%,区间3.15%-3.35%;首场投标倍数2.37倍,继上周农发行五年债后,再度刷新该行今年来新债首场认购倍数新高.
"是挺低的,主要是现在资金很便宜,"上海一银行交易员称.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘隔夜品种持稳,而七天期降约10个基点(bp),徘徊在一年低位附近.[CN/CN]
上述交易员并表示,尽管今日二级市场收益率在连续下行后整体稍有反弹,但市场对后市预期仍偏乐观,因此该期新债需求并未受影响.
中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]政策利好随后引领银行间市场现券收益率持续走低,短期品种降幅居前.
二级市场上,剩余期限约1.66年的农发行固息债110401券最新成交收益率CN110401=CFXS在3.20%,较上日尾盘的3.29%跌幅明显;中债登固息金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,两年期品种最新收益率为3.3552%.
该期债为农发行2012年第九期金融债.采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.
该期债缴款日和起息日为5月24日,5月18日至5月24日为分销期,5月30日上市交易.(完)
--发稿 边竞; 审校 丁淑琴
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比