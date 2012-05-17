〔新债招标〕中国农发行两年固息债利率远低于预期,资金宽松热捧短债(更新版)

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* 农发行两年债利率3.15%,明显低于预期

* 首场投标倍数2.37倍,再创今年新高

* 资金宽松令短债受捧

路透上海5月17日电---中国农业发展银行周四上午招标的两年期固息债,利率明显低于此前预期及二级市场水平,央行再次宣布降准后债市掀起一波行情,因资金面宽松短期券更为受捧,相关期限新债也更受机构青睐.

业内人士透露,农发行稍早招标的两年期固息债中标利率3.15%,此前市场利率预测均值为3.24%,区间3.15%-3.35%;首场投标倍数2.37倍,继上周农发行五年债后,再度刷新该行今年来新债首场认购倍数新高.

"是挺低的,主要是现在资金很便宜,"上海一银行交易员称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘隔夜品种持稳,而七天期降约10个基点(bp),徘徊在一年低位附近.[CN/CN]

上述交易员并表示,尽管今日二级市场收益率在连续下行后整体稍有反弹,但市场对后市预期仍偏乐观,因此该期新债需求并未受影响.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]政策利好随后引领银行间市场现券收益率持续走低,短期品种降幅居前.

二级市场上,剩余期限约1.66年的农发行固息债110401券最新成交收益率CN110401=CFXS在3.20%,较上日尾盘的3.29%跌幅明显;中债登固息金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,两年期品种最新收益率为3.3552%.

该期债为农发行2012年第九期金融债.采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为5月24日,5月18日至5月24日为分销期,5月30日上市交易.(完)