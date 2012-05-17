〔中国汽车〕60亿元节能汽车补贴资金应为去年推广政策财政保障,利好料有限

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透北京5月17日电---中国对节能汽车推广做出资金保障.国务院常务会议周三决定,安排60亿元人民币支持推广1.6升及以下排量节能汽车,业内人士认为此举是对去年底补贴政策做出的财政保障措施,实际利好作用有限.
中国自去年10月起实施新节能汽车推广补贴政策,燃料消耗量限值门槛提高,补贴标准仍为一次性3,000元人民币/辆的定额补助,此后并出台来自12家车企的49款补贴车型目录.[ID:nSB1161086]
"我认为这次的60亿元补贴资金是去年底政策的资金后盾."全国乘用车市场信息联席会副秘书长崔东树在电话中对路透称,此次政策对市场和消费的信心提振作用大于实际的补贴力度.
他并测算,60亿资金可以补贴200万辆推广目录内汽车,加上去年推出新政策以来销售的汽车,此批资金应该能用到明年6月份,还有一年多补贴时间.但他也认为,考虑到今年的财政压力很大,仍担心补贴资金实际能否落实到位.
中国股市周四早盘中,受该消息提振,汽车板块表现良好,其中上海汽车(600104.SS)早盘收高1.78%,比亚迪(002594.SZ)收扬4.02%.同期沪市A股.SSEC收高0.48%,
华鑫证券一位行业分析师对此认为,政策本身感觉没什么作用,只是以前的利好兑现而已,"现在车市的降价比补贴大多了."而板块表现虽然不错,但可能仅是一日游行情.
去年10月出台的推广目录中,49款车型中包括合资品牌27款,分别来自上海大众、上海通用、一汽大众和东风汽车有限公司;自主品牌车型则有22款,包括奇瑞汽车、江淮汽车(600418.SS)、比亚迪汽车(1211.HK)、重庆长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)、东南(福建)汽车、一汽海马和浙江豪情汽车旗下车型.
中国此前于2010年6月推出首批120亿元节能汽车补贴,已于2011年9月底结束.加上"购置税减免政策"、"汽车下乡政策"和"以旧换新政策"等在内的刺激政策,中国一跃成为全球最大汽车市场,但去年政策陆续退出后,中国汽车市场增长开始出现疲态.
中国汽车工业协会数据显示,今年前四个月,乘用车共销售504.91万辆,同比仅增长1.89%.分析人士认为后期乘用车销售面临压力仍然不小,"量升价跌"也会令企业盈利受到影响.[ID:nSB1535334]
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3