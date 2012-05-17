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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 13:11 BJT

〔路透基点〕新世界发展或寻求约20亿港元贷款--RLPC

路透香港5月17日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,新世界发展有限公司正在市场寻求一笔贷款.

据消息人士称,该公司正寻求大约20亿港元的贷款.一位消息人士表示,该公司今年初曾暗示过有资金需求,可能正在计划提出不止一笔融资.

同时,新世界中国地产有限公司为全资附属公司New World China Finance Ltd提供担保的15亿港元三年期定期贷款案已启动,汇丰担任牵头行.该笔贷款包含所有费用的价码最高为330个基点,利率为香港银行同业拆息港元利率(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码265个基点,平均贷款年限为2.7年.

去年8月,新世界发展签署了一笔20亿港元五年期银团贷款,参贷银行包括花旗、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行和华侨银行.该贷款以香港愉景新城购物商场和德福广场部分资产作为担保,包含所有费用的价码最高为173个基点,利率为Hibor加码155个基点,平均贷款年限为4.3年.(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳

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