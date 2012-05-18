〔路透基点〕瑞穗实业银行启动国开行2亿美元三年期贷款--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港5月18日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,瑞穗实业银行本周已启动国家开发银行(CDB)2亿美元三年期在岸贷款.
消息人士称,该笔贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点.借款人4月曾以加码250个基点左右的利率来试探市场定价.
筹款所得将用于营运资本.
消息人士表示,各银行料在6月中旬做出回复.
上述定价高于国开行去年4亿美元三年期贷款加码180个基点的利率水准.因价格较低市场反应冷淡,该贷款案被搁置.三菱东京日联银行担任去年这笔贷款案的委托主办行.
瑞穗实业银行拒绝置评.
路透报导,国开行去年12月宣布,计划今年初根据市场状况,在香港发行价值最多60亿元人民币(9.453亿美元)的人民币债券.
穆迪、标普对国开行的债信评级分别为Aa3和AA-,惠誉和日本评级机构R&I的评级均为A+.(完)
--编译 王兴亚;审校 李爽
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。