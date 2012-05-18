〔路透基点〕瑞穗实业银行启动国开行2亿美元三年期贷款--RLPC

路透香港5月18日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,瑞穗实业银行本周已启动国家开发银行(CDB)2亿美元三年期在岸贷款.

消息人士称,该笔贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点.借款人4月曾以加码250个基点左右的利率来试探市场定价.

筹款所得将用于营运资本.

消息人士表示,各银行料在6月中旬做出回复.

上述定价高于国开行去年4亿美元三年期贷款加码180个基点的利率水准.因价格较低市场反应冷淡,该贷款案被搁置.三菱东京日联银行担任去年这笔贷款案的委托主办行.

瑞穗实业银行拒绝置评.

路透报导,国开行去年12月宣布,计划今年初根据市场状况,在香港发行价值最多60亿元人民币(9.453亿美元)的人民币债券.

穆迪、标普对国开行的债信评级分别为Aa3和AA-,惠誉和日本评级机构R&I的评级均为A+.(完)