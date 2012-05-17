〔中国债市动态〕现券早盘走势分化,大幅走强后中长期引领国债转弱

台湾个股：兆丰商银走过遭美重罚艰困一年，今年为转型元年--董事长
路透台北2月18日 - 台湾大型金控--兆丰金控董事长张兆顺周六称，兆丰商银在历经去年纽约分行遭美方重罚1.8亿美元后，走过非常艰困的一年；展望未来，今年将是该行的转型元年。
路透北京5月17日电---中国银行间债市现券周四早盘走势出现分化,中长期限引领国债收益率回涨的同时,信用债表现尚可.市场人士表示,现券收益率本周前期跌幅越来越大,致部分机构谨慎情绪渐浓,中长期国债获利回吐盘浮现引领部分券种走弱.
"国债收益率确实有涨,降准后(收益率)下得太猛,有点过头,现在回调一下,"华南地区一大型银行交易员称,"现在也没啥大消息,决定因素就是心态.但心态又很难揣测,这拨获利了结后,难保投机盘不再进来."
至于缘何由国债引领转弱券种,他与华中地区一银行交易员均表示,综合考虑年内不同券种的流动性和市场表现,应该是由国债最先做出反应;但是是由此开始一轮收益率技术性上涨,还是稍晚又会继续之前的下探,尚难定论.
但市场谨慎情绪无疑在变浓."降准后收益率下得比较多的券种,少看一些,还是看一些相对下得少一些的(券种)吧,"上海一大型银行资深交易员即表示.
农发周四稍早招标的两年期固息债,利率明显低于此前预期及二级市场水平,央行再次宣布降准后债市掀起一波行情,因资金面宽松短期券更为受捧,相关期限新债也更受机构青睐.[ID:nSB1552408]但市场人士表示,一级市场的暖势,仅蔓延到了少数相应券种.
剩余期限近七年的固息国债120005券最新双边报价CN120005=CFXM为3.27%/3.20%,上日最后一笔为3.23%/3.14%;剩余期限约1.27年的固息中期票据10锦江MTN1券最新双边报价CN1082138=CFXM为3.99%/3.99%,上日最后一笔为4.03%/4.03%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
路透台北2月18日 - 台湾大型金控--兆丰金控董事长张兆顺周六称，兆丰商银在历经去年纽约分行遭美方重罚1.8亿美元后，走过非常艰困的一年；展望未来，今年将是该行的转型元年。
路透台北2月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增394.5亿台币；至周六央行存单未到期余额为7兆 (万亿)2,921.8亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增64.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 2/13 1,547.00 1,553.00 +6.00 2/14 796.00 812.00 +16.00 2/15 775.00 778.50 +3.50 *2/16 6,395.00 6,358.00 -37.00 *2/17 1,099.50
* 国际市场休市，缺明确方向交投极冷 * 外资在台股买超9.37亿台币仅零星汇入 * 台币下周一交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月18日 - 台币兑美元周六收微贬。汇银人士称，今天国际市场均休市，台币在外资少 量汇入，进口商少量买盘拉锯下，全天大都在平盘附近狭幅波动，尾盘随进口商买汇，尾盘微幅收低。 他们表示，今天外资在台股小幅买超9.37亿台币且呈微幅净汇入，进口商则少量买入美元，惟整体市场交 投极冷清，成交量明显缩减。 〞很无聊的一天，没有什么做交易，但尾盘进口商有进来小买，台币一度看到30.800。〞一大型商业银 行交易员说。 资深汇银人士说，外资在台股小买超，盘中见外资零星汇入款，进口商则小量买汇，〞今天只是简单的供 需，没有代表性。〞 台湾股市周六小升。外资及陆资在台股买超9.37亿台币，连八个交易日买超共计387.04亿台 币；上交易日为买超16.56亿台币。 交易员预估，下周一台币主要交易区间： •30.750-30.850