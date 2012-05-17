〔中国债市动态〕现券早盘走势分化,大幅走强后中长期引领国债转弱

路透北京5月17日电---中国银行间债市现券周四早盘走势出现分化,中长期限引领国债收益率回涨的同时,信用债表现尚可.市场人士表示,现券收益率本周前期跌幅越来越大,致部分机构谨慎情绪渐浓,中长期国债获利回吐盘浮现引领部分券种走弱.

"国债收益率确实有涨,降准后(收益率)下得太猛,有点过头,现在回调一下,"华南地区一大型银行交易员称,"现在也没啥大消息,决定因素就是心态.但心态又很难揣测,这拨获利了结后,难保投机盘不再进来."

至于缘何由国债引领转弱券种,他与华中地区一银行交易员均表示,综合考虑年内不同券种的流动性和市场表现,应该是由国债最先做出反应;但是是由此开始一轮收益率技术性上涨,还是稍晚又会继续之前的下探,尚难定论.

但市场谨慎情绪无疑在变浓."降准后收益率下得比较多的券种,少看一些,还是看一些相对下得少一些的(券种)吧,"上海一大型银行资深交易员即表示.

农发周四稍早招标的两年期固息债,利率明显低于此前预期及二级市场水平,央行再次宣布降准后债市掀起一波行情,因资金面宽松短期券更为受捧,相关期限新债也更受机构青睐.[ID:nSB1552408]但市场人士表示,一级市场的暖势,仅蔓延到了少数相应券种.

剩余期限近七年的固息国债120005券最新双边报价CN120005=CFXM为3.27%/3.20%,上日最后一笔为3.23%/3.14%;剩余期限约1.27年的固息中期票据10锦江MTN1券最新双边报价CN1082138=CFXM为3.99%/3.99%,上日最后一笔为4.03%/4.03%.(完)