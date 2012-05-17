〔法国政治〕总统奥朗德任命的新政府由温和左翼人士占据主导

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透巴黎5月16日电---法国总统奥朗德周三任命了温和左翼人士占据主导的政府,法国社会党领袖奥布里称,她不会加入新内阁.
周二宣誓就职的奥朗德任命莫斯可维西为财政部长,法比约斯为外交部长,总理一职由Jean-Marc Ayrault担任,三人都是社会党人.奥朗德是法国17年来第一位社会党总统.
Ayrault称,新一届政府中,男女部长各占17位,在法国历史上首次实现性别平衡,这些人中的大多数从前都未担任过部长.新内阁周四将举行首次会议,会上将兑现内阁成员减薪30%的承诺.
法国国会大选6月17日结束时,内阁可能还会变化.内阁周四第一次会议恰逢法国公共假期,随后奥朗德将去美国参加八国集团(G8)和北大西洋公约组织(NATO)的峰会.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比