(重发)《中国金融分析》央行公开市场两月来首现单周净回笼,降准后释维稳意图

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(重发以补上标题中的漏字)
* 本周净回笼640亿元,结束此前连续七周净投放局面
* 增强正回购操作,灵活调节市场流动性
* 本周五降准将释放约4,500亿元流动性
* 正回购利率保持平稳,或抑制市场利率下行空间
路透上海5月17日电---在宣布调降存款准备金率后,中国人民银行公开市场本周通过加强正回购操作净回笼资金640亿元人民币,结束此前连续七周净投放局面;中标利率则保持不变,体现了央行灵活调节市场流动性以及稳定市场利率的意图.
业内人士指出,公开市场回购利率可作为二级市场短期资金价格的重要参考基准.如果回购利率保持不变,或表明央行认为该利率目前处于相对合理水平,从而降低投资人对于市场利率进一步走低的空间预期.
"我不太赞同(市场利率)上下限的说法,但公开市场的正/逆回购利率对市场肯定有重要影响,说是一种参考标准更适合,"北京一位大型国有银行交易员说.
他表示,这是因为当流动性过剩导致市场利率低于公开市场的时候,资金融出方更多的会选择与央行进行交易,因为价格更有优势;相反,如果资金紧张导致市场利率高涨,需要资金融入的机构也会从公开市场逆回购操作中得到解决.
但他同时称,这并不是决定市场利率的唯一影响因素,只是作为一种参考,市场波动的情况也许会超出这一范围.目前央行维持利率稳定的概率会更大一些,但长期并不好判断.
南京银行金融市场部研究员张兰指出,本周公开市场保持了央行一贯的操作思路,就是顺应市场,灵活调节流动性.
她表示,存款准备金率下调后,将释放巨量的流动性.增加正回购操作,可以缓解对市场造成的短期冲击,同时增加了公开市场未来的到期量,也令未来市场操作更具灵活性.
中国央行将从本周五(18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.业内人士预计,降准实施后预计将释放流动性4,500亿元左右.
今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,而正/逆回购操作则愈发强化和灵活.央行货币政策执行报告此前称,将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.
**正/逆回购的灵活运用**
国泰君安固定收益部研究主管周文渊也认为,目前的市场利率比较合适,流动性也没有到泛滥的地步,预计央行会保持公开市场回购操作利率平稳,但操作方式会更加灵活.
央行公告显示,今日进行的300亿元91天期正回购操作,中标利率持平于3.14%.本周二进行的600亿元28天期正回购操作,中标利率亦持稳于2.80%.
周文渊并表示,中国央行的公开市场操作方式今后会向欧美成熟市场更加靠拢,比如增加正逆回购的期限工具,更加灵活的操作时机等,"就算在同一天进行方向相反的回购操作也不是没有可能啊."
央行公开市场此前连续七周累计净投放达4,300亿元,其中上周净投放410亿元.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
------------------------------------
央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) 600
(周四) 300
央票到期 70
正回购到期 430
逆回购到期 240
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净回笼 640 (完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比