英国首相卡梅伦警示欧元区解体风险

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月17日电---英国首相卡梅伦周四将承诺不遗余力，保护英国经济和银行业免受欧元区解体冲击。他还将敦促欧元区领导人“解决自身问题”。
卡梅伦此番表态可能惹恼欧元区领导人，后者努力保全欧元区完整，而成员国之一希腊当前面临沉重债务危机，且组阁失败，将重新选举。
英国政府一直将其经济问题归咎于欧元区，但批评人士称，卡梅伦推行的财政紧缩政策也是英国重陷衰退的因素之一。
卡梅伦周四将向商界领袖发表讲话，其讲话稿中称：“除非欧洲能保持欧元区稳定、成功，有高效防火墙，银行资本状况良好、监管良好，建立财政负担分担系统，并推行扶持经济的货币政策，否则我们将面临难以预测的未来，对所有人都构成巨大风险。”
“正如我一直说的那样，欧元区解决自身问题，符合英国利益。但毫无疑问，不管（欧元区）选择了什么道路，我都已作好准备，将竭尽全力保护我们的国家，确保我们的经济和金融体系安全。”
英国央行周三表示，已为欧元区解体的可能性准备一阵子了，重点是银行该如何自保。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。