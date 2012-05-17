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货币新闻 | 2012年 5月 17日 星期四 12:46 BJT

〔日本数据〕3月工业生产修正为较前月成长1.3%--经济产业省

路透东京5月17日电---日本经济产业省周四公布的修正数据显示,日本3月工业生产较前月成长1.3%,显示海外需求复苏和震后重建提振生产.

3月工业生产初值为增长1.0%,2月为下降1.6%.

3月产能利用指数较前月上升1.3%,至92.4.(完)

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--编译 王丽鑫;审校 艾茂林

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