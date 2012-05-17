《企业看点》--5月17日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月17日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报周四引述知情人士透露,对冲基金公司Magnetar Capital LLC成为美国证券交易委员会(SEC)调查目标,该公司曾押注几个在金融危机时期崩跌的抵押证券交易. [ID:nL4E8GA0E0]

* 金融时报周四报导称,ICAPIAP.L正洽商收购Plus Markets Group PMK.L.[ID:nL5E8GGL6L] (完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)