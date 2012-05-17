〔中国新债〕国开行下周二将第二次增发五期固息债,总额至多330亿元

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海5月17日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(22日)对今年第18-22期金融债券第二次增发,期限包含一年、三年、五年、七年和10年,其中一年和三年品种增发量各为至多60亿元人民币,其他品种增发量均各为不超过70亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,增发各期债券均采用单一价格(荷兰式)招标方式.增发债券上市后同对应的原债券合并交易.
国开行4月17日招标发行的上述五期债券,从一年期到10年期,票面利率分别为3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%.国开行当时并公告称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.
国开行随后在5月8日对该五期债进行了首次增发,中标(加权)收益率分别为3.4236%、3.9007%、4.0981%、4.3192%和4.4327%.
本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第二次增发债.具体条款如下:
第18-22期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一、三年各至多60亿元/五至10年各至多70亿元
票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%
招标时间 5月22日9:30-10:30(一、三、五年期)
5月22日9:30-11:10(七、10年期)
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 5月24日
起息日 4月23日
分销期 5月23日-5月24日
上市日 一年期为5月28日;三至10年期为5月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3