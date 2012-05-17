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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 13:26 BJT

〔中国新债〕国开行下周二将第二次增发五期固息债,总额至多330亿元

路透上海5月17日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(22日)对今年第18-22期金融债券第二次增发,期限包含一年、三年、五年、七年和10年,其中一年和三年品种增发量各为至多60亿元人民币,其他品种增发量均各为不超过70亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,增发各期债券均采用单一价格(荷兰式)招标方式.增发债券上市后同对应的原债券合并交易.

国开行4月17日招标发行的上述五期债券,从一年期到10年期,票面利率分别为3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%.国开行当时并公告称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.

国开行随后在5月8日对该五期债进行了首次增发,中标(加权)收益率分别为3.4236%、3.9007%、4.0981%、4.3192%和4.4327%.

本次招标为国开行今年第18期至22期金融债的第二次增发债.具体条款如下:

第18-22期增发债

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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

发行总量 一、三年各至多60亿元/五至10年各至多70亿元

票面利率 3.45%、3.93%、4.11%、4.32%和4.44%

招标时间 5月22日9:30-10:30(一、三、五年期)

5月22日9:30-11:10(七、10年期)

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 5月24日

起息日 4月23日

分销期 5月23日-5月24日

上市日 一年期为5月28日;三至10年期为5月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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