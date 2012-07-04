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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 08:01 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆连续第二天呈现内移日型态,101.30/40构成阻力

2226GMT * 受海外市场风险偏好助推,上涨0.65%,连续第二天呈内移日(inside day)型态 * 日线动能指标发出不同信号 * 云区底部下降,周五和周一高位101.30和101.40构成阻力 * 纽约盘初低点99.57构成支撑 * 亚洲时段可能进行盘整 --编译 程琳; 审校 张涛

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