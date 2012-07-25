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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 09:50 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索跳涨,因菲律宾贸易逆差扩大

0133GMT * 美元/菲律宾披索开盘大涨,菲律宾5月贸易逆差扩大至4.54亿美元 * 避险情绪和股市续跌助力美元/披索上行 * 下一技术阻力位在42.45,为6月29日所创高点 * 美元/披索最新报42.12-42.15,迄今交投区间介于42.11-42.165.(完) --编译 王兴亚;审校 徐文焰

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