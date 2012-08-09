《汇市简讯》澳元/美元小幅走软,因中国经济数据稍显疲弱

0537GMT * 中国7月工业生产和零售销售分别增长9.2%和13.1%,均略低于预期 * 澳元/美元回落至1.0600下方 * 稍早触及的1.0553以及午后高点1.0615分别为初步支撑位和阻力位 * 中国经济数据疲弱的程度不至于会严重打压汇价.(完) --编译 王兴亚; 审校 张明钧