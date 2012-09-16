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亚洲 | 2012年 9月 17日 星期一 06:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在亚洲市场平静开局,之前未能守住1.0600

2225GMT * 亚洲市场开盘极为平静,中国领导人习近平露面消除市场不确定性 * 美联储量化宽松政策宣布后的风险需求为澳元/美元提供基本支撑 * 澳元/美元周五交投所在的1.0425/1.0625为初步支撑/阻力位 * 突破8月高点1.0615的涨势未能延续 * 日线蜡烛图出现空头流星型态 --编译 郑茵; 审校 张涛

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