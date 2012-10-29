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亚洲 | 2012年 10月 29日 星期一 14:55 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比在印度央行会议前寻获支撑

0636GMT * 美元/印度卢比一如预期高开在43.86,与无本金交割远期外汇(NDF)涨势一致 * 迄今交投区间在53.76-53.88,最新报53.84 * 市场料进一步上扬,印度央行明日预计将降息 * 一些市场人士认为,央行料下调回购利率25个基点,并下调银行现金存款准备金率最多50个基点.(完) --编译 王兴亚; 审校 艾茂林

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