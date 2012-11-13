《汇市简讯》英镑/美元期权障碍据称设在1.5850,等待英国通胀数据

投行观点：INSTINET将CBS目标价从70美元上调至72美元，评级为买进
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0729GMT * 据猜测1.5850设有期权障碍,该水准约为200日移动均线切入位 * 英镑上次触及1.5850是在9月5日,亚洲市场今日低点为1.5857 * 阻力位在1.5885(自昨日低点1.5865反弹所及高位)和1.5900 * 英国10月通胀数据将于0930GMT出炉,CPI料同比上升2.3-2.5%,9月升幅为2.2% * 卫报报导称,英国金融服务监管局(FSA)就天然气价格操纵案展开调查.(完) --编译 王兴亚; 审校 高琦
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