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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 13:37 BJT

《汇市简讯》澳元/美元短期可望反弹,但整体维持下跌趋势

0501GMT * 亚股表现应可支持欧洲早盘的冒险意愿 * 澳元/美元经历早前波动后,走势趋于淡静,目前等待伦敦开盘 * 日圆交叉盘买兴和商品交易顾问(CTA)获利了结操作放缓 * 日线图上呈现超卖的动能指标小幅回升 * 若突破昨日高位0.9968,将以平价水准附近的卖盘为目标 * 整体下跌趋势明显,下看0.9862的12月低位 (完) --编译 白云; 审校 张明钧

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