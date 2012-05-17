〔全球贵金属〕中国第一季黄金需求创纪录新高,逆全球跌势而动--WGC

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 第一季黄金均价高企,压制珠宝业和科技领域需求
* 中国连续第二季成为世界最大黄金消费国
* 央行买盘和投资需求部分抵消其他领域的需求下滑
路透新加坡5月17日电---世界黄金协会(WGC)周四表示,中国第一季的黄金需求创下纪录高位,因投资者担心通胀和楼市调控,与金价高企导致的全球消费下降趋势相左.
该协会称,今年前三个月全球黄金需求按年降低5%至1,097.6吨,因随着均价较上年同期涨22%,珠宝业和科技领域减少采购,但投资需求和央行买盘帮助缓和跌势.
中国连续第二季成为世界最大黄金消费国,中国黄金消费者需求上涨10%至255.2吨,超过印度的207.6吨,印度需求按年降低29%.
"(中国需求)料将继续增长:投资者仍担忧高通胀;房地产调控措施持续支撑青睐实物资产的投资者对黄金的需求,"WGC在其黄金需求趋势季度报告中称.
WGC数据显示,中国实货金条和金币需求较上年同期增长13%至98.6吨的季度最高纪录水平;同时珠宝需求增长8%至156.6吨,占据全球黄金珠宝市场的30%.
WGC称,未来中国的投资需求将取决于物价预期、房地产等其它资产及国内股市的表现,但通胀仍将是投资者的一项隐忧.
该协会还称,随着市场成熟且经济增长降温,中国黄金饰品需求或仍将温和增长.
第一季现货金XAU=均价达每盎司1,690美元,高于上年同期的每盎司1,387美元.本周金价跌破每盎司1,550美元.
欲浏览中国和印度的黄金需求相关图表,请点击:(link.reuters.com/hug38s)
欲浏览每季全球黄金需求状况的相关图表,请点击:(link.reuters.com/gug38s)
**印度金市破坏性的一季**
受印度卢比疲软和走势剧烈震荡等因素影响,印度庞大的黄金首饰市场今年第一季需求重挫19%,投资需求更是大减46%.
在政府宣布将黄金进口税加倍至4%,非标准黄金和黄金珠宝税加倍至10%的计画后,珠宝商为时三周的全国罢工损及零售需求.
"这个冲击很可能到第二季会出现某种程度的逆转,因经过三周的罢工后供应链重新调整."WGC称.
WGC指出,投资需求大幅减少部分显示黄金交易商库存有相当程度的减少,因围绕上调进口税和特种消费行为税(excise tax)的可能冲击充满诸多变数.
政府后来撤销了对无品牌珠宝征收10%特种消费行为税的计画.
"随着市场对新立法和税务结构做出调整,预期本季印度黄金投资需求将复苏,尤其若是价格下跌的话."WGC称.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比