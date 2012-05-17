《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月17日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *渝涪高速 -- 4 12 5/22簿记建档 恒丰银行 A+ 5/23 5/24 公路公司 ============================================================================================= *西子电梯集团 15 8 12 5/24簿记建档 北京银行 AA- 5/25 5/28 招商银行 ============================================================================================= 港中旅集团 99 50 12 5/18簿记建档 建设银行 AAA 5/21 5/22 北京银行 ============================================================================================= 中国兵器 100 15 12 5/18簿记建档 光大银行 AAA 5/21 5/22 工业集团 农业银行 ============================================================================================= 新民科技 4 2 12 5/21簿记建档 中国银行 A+ 5/22 5/23 (002127.SZ) ============================================================================================= 远东控股集团 7 3 12 5/21簿记建档 民生银行 A+ 5/22 5/23 ============================================================================================= 湖南金鑫 7 4 12 5/22簿记建档 浦发银行 AA- 5/24 5/25 黄金集团 ============================================================================================= 众业达 5 1 12 5/22簿记建档 民生银行 A+ 5/23 5/24 (002441.SZ) ============================================================================================= 鄂尔多斯 13 7 12 5/22簿记建档 兴业银行 AA 5/23 5/24 乌兰煤炭集团 ============================================================================================= 江苏交通 23 23 12 5/22簿记建档 光大银行 AAA 5/23 5/24 控股公司 招商银行 ============================================================================================= 江苏交通控股 20 20 12 5/23簿记建档 国开行 AAA 5/24 5/25 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *中集集团 60 20 3 5/22簿记建档 招商银行 AAA 5/24 5/25 (000039.SZ)200039.SZ ============================================================================================= *安东石油 5 3 3 5/24簿记建档 北京银行 AA- 5/25 5/28 技术集团 ============================================================================================= 孚日股份 6 3 3 5/18簿记建档 中信银行 AA- 5/22 5/23 (002083.SZ) 进出口银行 ============================================================================================= 红豆集团 4 4 3 5/21簿记建档 农业银行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 洛阳矿业集团 10 5 3 5/22簿记建档 广发银行 AA+ 5/23 5/24 ============================================================================================= 现代威亚汽车 6 6 3 5/22簿记建档 中国银行 AA 5/23 5/24 发动机(山东)公司 中信证券 ============================================================================================= 华电国际 15 15 5 5/22簿记建档 中金公司 AAA 5/23 5/24 (1071.HK)(600027.SS) 招商银行 ============================================================================================= 九龙江建设 18 6 5 5/22簿记建档 兴业银行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 福建漳龙实业 4 4 5 5/22簿记建档 国开行 AA 5/23 5/24 ============================================================================================= 天津医药集团 2 2 5 5/23簿记建档 渤海银行 AA+ 5/24 5/25 ============================================================================================= 中国医药集团 38 12 3 5/23簿记建档 兴业银行 AAA 5/24 5/25 交通银行 ============================================================================================= 港中旅集团 26 26 7 5/23簿记建档 中信证券 AAA 5/24 5/25 农业银行 ============================================================================================= 湖南轻工 6 6 5 5/23簿记建档 国开行 AA 5/24 5/25 盐业集团 (在第3年末附发行人赎回权) 中信银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 山东省博兴县 4.5 4.5 3 5/22簿记建档 建设银行 AA 5/23 5/24 中小企业 (山东省再担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3