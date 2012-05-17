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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 14:18 BJT

〔东京汇市〕欧元脱离四个月低点,但希腊退出欧元区疑虑仍未减轻

* 欧元略高于四个月低点,走势仍脆弱

* 希腊银行业面临融资需求,令欧元进一步承压

路透东京5月17日电---欧元周四微幅上扬,上日曾跌至四个月低点,但该升势被视作暂时的,因一些希腊银行面临紧急融资需求,加深有关希腊退出欧元区可能拖累其他欧洲国家的疑虑.

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