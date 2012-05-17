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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 14:25 BJT

《外汇动态》外资银行卖盘打压美元/台币,进口商买盘提供支撑

0606GMT--美元兑台币TWD=TP下跌,因为外资银行卖出该货币对进行锁定获利,以及台股走坚.不过,美元兑台币在进口商支付需求的帮助下,在29.50处寻获支撑.

交易员们称,亦发现台湾央行在该水准附近买入美元兑台币,尽管买盘规模非常小,但防止美元跌穿29.50.

美元兑台币最新下跌0.4%,报29.510.台湾股市.TWII上涨1.69%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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