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市场报道 | 2012年 5月 17日 星期四 14:14 BJT

〔日本股市〕收盘上涨近1%,投资者买进低估值股票

路透东京5月17日电---日股日经指数周四小幅回升,因日本经济增长数据乐观,缓解希腊可能离开欧元区带来的谨慎情绪,而在财报季过后,以及股市本季度下跌12%后,投资者买进低估值的股票.

日经指数.N225涨0.9%,至8,876.59点.东证股价指数.TOPX涨1.1%,至747.16点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 田建华

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