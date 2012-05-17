〔日本股市〕收盘上涨近1%,投资者买进低估值股票

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透东京5月17日电---日股日经指数周四小幅回升,因日本经济增长数据乐观,缓解希腊可能离开欧元区带来的谨慎情绪,而在财报季过后,以及股市本季度下跌12%后,投资者买进低估值的股票.
日经指数.N225涨0.9%,至8,876.59点.东证股价指数.TOPX涨1.1%,至747.16点.(完)
--编译 王丽鑫;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约