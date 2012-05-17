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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 14:28 BJT

〔韩国股市〕结束六天跌势小幅收升,三星电子略跌

路透首尔5月17日电---韩国股市周四收高,结束连续六天的跌势,因机构投资者趁低位买进最近走势落后股,三星电子(005930.KS)继上日重挫后今日小跌.

三星股价收低0.57%,盘中在上日收盘水准上下波动.周三该股大跌6.2%,因有报导称苹果(AAPL.O)给其日本同业尔必达记忆体下大订单.

最近表现落后股今日表现抢眼,其中炼油类股引领这种走势.SK Innovation(096770.KS)劲扬6.3%,S-Oil(010950.KS)涨4%.

韩国综合股价指数.KS11升0.26%至1,845.24点.(完)

--编译 李爽;审校 王丽鑫

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