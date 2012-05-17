〔韩国个股〕三星生命决定不参与竞购荷兰国际集团的亚太保险业务

路透首尔5月17日电---韩国三星生命(032830.KS)周四表示,决定不竞购荷兰国际集团(ING)ING.AS的亚太保险业务,因该资产的出售方式不符合其策略.

"我们认为收购是扩张海外业务策略的一部分,但我们已经决定不参与初步竞购,"三星生命在向监管机构提供的文件中表示.三星生命并称,如果该资产的出售方式有所改变,可能会重新考虑参与竞购,但并未透露更多细节.(完)