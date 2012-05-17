〔中国股市〕沪综指反弹收升1.4%终止四连跌,券商板块领涨大盘

路透北京5月17日电---中国股市沪综指周四反弹收升1.4%,终止此前四连跌,券商板块在利好刺激下领涨大盘.分析人士预计,股指连续下跌后技术上存在短线反弹要求,但成交量未见明显放大,料2,400点附近存在较大压力.

沪综指.SSEC收报2,378.886点,涨32.694点或1.39%,创逾两周来最大单日百分比涨幅,今日上海A股成交额增至813亿元人民币,上交易日为740亿元.

"上涨是对前两天,尤其是昨天下跌的修正."湘财证券策略分析师徐广福称,国务院副总理王岐山表示目前的首要任务是确保复苏、增长和就业等消息,令市场对政策放松预期有所升温,加之技术面因素共同推高大盘反弹.

他并认为,从技术上看,短线反弹有望延续,但在上档2,400附近存在一定压力.

券商板块今日领涨大盘,多家券商股收报涨停,其中国海证券(000750.SZ)收高10%,报29.36元.

稍早有媒体称,日前已有多家券商向证监会递交了并购基金方案,首批试点券商有望于年内出炉,令市场对券商中期业绩提升有所期待.

而家电股则在中国在出台政策促进节能家电等产品消费后继续保持强势.

国务院常务会议周三决定,安排财政补贴265亿元人民币,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年.[ID:nSB1550592]

沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,603点,涨1.35%,成交量为32,330手.6月合约CIFM2尾盘报点2,608点,涨1.37%,成交量为267,666手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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