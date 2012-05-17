〔路透基点〕统一企业6亿元人民币循环信贷案更多细节浮现--RLPC

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港5月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,食品和饮料生产商--统一企业中国控股有限公司6亿元人民币三年期循环信贷案的更多细节浮现.
承贷1.2亿元人民币及以上的银行获得包含全部费用的最高价码为162个基点,前段费用为36个基点,并获得委托主办行和簿记行头衔.承贷9,000万至1.19亿元和承贷6,000万至8,900万元的银行分别获得159个基点和156个基点的价码.
一如此前报导,此次循环信贷的利率为较中国银行和汇丰控股(HSBC)离岸人民币香港银行同业拆息港元利率期货合约(Hibor)一个月、两个月、三个月或六个月平均水准加码150个基点.
财务承诺包括:最低流动比率为90%,最高债务-有形资产比率为120%,最低利息覆盖倍数为三倍,以及最低有形净值为60亿元人民币.
回复截止期限为6月8日.
借款人为在香港上市的台湾统一企业的子公司.
此外,统一企业中国控股有限公司正在寻求2亿美元的五年期循环信贷,该案由台湾银行(贷款代理行)、台湾合作金库商业银行(文件准备行)和中国信托商业银行牵头.这项无担保五年期循环信贷案的价码为较两个月、三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码105个基点,最高费用为25个基点.若TAIFX和Libor的利差超过38个基点,借款方将支付所有超过的利率部分.(完)
--编译 丁琦;审校 杜明霞
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3