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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 14:46 BJT

〔路透基点〕统一企业6亿元人民币循环信贷案更多细节浮现--RLPC

路透香港5月17日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,食品和饮料生产商--统一企业中国控股有限公司6亿元人民币三年期循环信贷案的更多细节浮现.

承贷1.2亿元人民币及以上的银行获得包含全部费用的最高价码为162个基点,前段费用为36个基点,并获得委托主办行和簿记行头衔.承贷9,000万至1.19亿元和承贷6,000万至8,900万元的银行分别获得159个基点和156个基点的价码.

一如此前报导,此次循环信贷的利率为较中国银行和汇丰控股(HSBC)离岸人民币香港银行同业拆息港元利率期货合约(Hibor)一个月、两个月、三个月或六个月平均水准加码150个基点.

财务承诺包括:最低流动比率为90%,最高债务-有形资产比率为120%,最低利息覆盖倍数为三倍,以及最低有形净值为60亿元人民币.

回复截止期限为6月8日.

借款人为在香港上市的台湾统一企业的子公司.

此外,统一企业中国控股有限公司正在寻求2亿美元的五年期循环信贷,该案由台湾银行(贷款代理行)、台湾合作金库商业银行(文件准备行)和中国信托商业银行牵头.这项无担保五年期循环信贷案的价码为较两个月、三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码105个基点,最高费用为25个基点.若TAIFX和Libor的利差超过38个基点,借款方将支付所有超过的利率部分.(完)

--编译 丁琦;审校 杜明霞

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