《日本央行焦点》下周会议上料保存火力,待欧债危机形势严峻时再出手

路透东京5月17日电---下周的政策会议上日本央行(BOJ)料不会扩大资产购买规模,而可能倾向于保存火力,等到未来几个月欧债危机恶化到需要出手时再采取行动,以保护该国脆弱的经济免受影响.

BOJ官员密切地关注着欧洲事态的发展,一旦希腊可能退出欧元区的担忧推动日圆远远升穿纪录高位并打压股市,以至于足以威胁该国复苏前景的话,就将全力开火.

如果形势不那么严峻,BOJ则希望按兵不动,评估2月和4月货币宽松措施的效果.

周四公布的数据支持了认为政策将维持不变的预期.日本经济第一季由疲态中反弹,进一步印证了经济虽然脆弱但在稳步复苏的看法,也给予BOJ片刻喘息,不过出口前景仍然难以预料.

"经济的发展符合BOJ的预期,但央行必需密切关注金融市场,因市场仍为欧洲主权债务危机而惴惴不安,"第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示.

"进一步放宽货币政策的时机更多的取决于(全球)金融市场的走势,而不是实体经济."