《日本央行焦点》下周会议上料保存火力,待欧债危机形势严峻时再出手

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透东京5月17日电---下周的政策会议上日本央行(BOJ)料不会扩大资产购买规模,而可能倾向于保存火力,等到未来几个月欧债危机恶化到需要出手时再采取行动,以保护该国脆弱的经济免受影响.
BOJ官员密切地关注着欧洲事态的发展,一旦希腊可能退出欧元区的担忧推动日圆远远升穿纪录高位并打压股市,以至于足以威胁该国复苏前景的话,就将全力开火.
如果形势不那么严峻,BOJ则希望按兵不动,评估2月和4月货币宽松措施的效果.
周四公布的数据支持了认为政策将维持不变的预期.日本经济第一季由疲态中反弹,进一步印证了经济虽然脆弱但在稳步复苏的看法,也给予BOJ片刻喘息,不过出口前景仍然难以预料.
"经济的发展符合BOJ的预期,但央行必需密切关注金融市场,因市场仍为欧洲主权债务危机而惴惴不安,"第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示.
"进一步放宽货币政策的时机更多的取决于(全球)金融市场的走势,而不是实体经济."
目前BOJ把资产购买视为主要的货币宽松工具,预计会把指标利率维持在0-0.1%的范围.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比