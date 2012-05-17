〔中国债市〕金融债收益率反弹,正常调整不至于影响中长期投资热情

路透上海5月17日电---中国银行间债市周四利率债收益率小幅反弹,其中金融债表现更明显.此前股市等的弱势表现及降准的利好刺激,引发现券走出一波暖势.不过本周以来,部分券种收益率累计跌幅较深,已存在向上修正的必要,今日应属正常的技术性调整,幅度有限,尚不至于影响到投资者中长期的做多热情.

北京一银行交易员表示,今日五年期金融债收益率上涨约6个基点(bp),三年期品种亦有3bp左右的升幅.本周现券收益率跌势过猛,存在调整的可能性,但预计向上修正的幅度在10bp以内.

"利率债(收益率)有点反弹,但是也不至于影响到大家的热情."华南一券商交易员称.

经济基本面的疲弱及宽松的资金面激发了债市多头情绪,今日收益率的小幅反弹并未干扰到该情绪.北京一券商交易员指出,降准后现券收益率普降,且评级越高跌幅越大,城投债表现也不俗.

她指出,目前收益率在8%以上的信用债数量趋减,而低成本的资金也更有利于信用债行情的延续."现在信用债,尤其是收益比较高一点的(行情)尾巴还挺长,缓慢下行的空间还比较大."

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜品种持稳,而七天期降约10个基点(bp),徘徊在一年低位附近.[CN/CN]

剩余期限4.42年的农发行金融债110417券最新成交对应收益率CN110417=CFXS为3.62%,上日收报3.5750%.剩余期限0.91年的短融041273002券最新成交对应收益率CN041273002=CFXS为3.85%,上日收报3.88%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 1.8179 2.6851

上日 1.8315 2.7901

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.8435/2.7663

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4818/2.4145

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1756/3.1073(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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