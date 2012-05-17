〔中国债市〕金融债收益率反弹,正常调整不至于影响中长期投资热情

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透上海5月17日电---中国银行间债市周四利率债收益率小幅反弹,其中金融债表现更明显.此前股市等的弱势表现及降准的利好刺激,引发现券走出一波暖势.不过本周以来,部分券种收益率累计跌幅较深,已存在向上修正的必要,今日应属正常的技术性调整,幅度有限,尚不至于影响到投资者中长期的做多热情.
北京一银行交易员表示,今日五年期金融债收益率上涨约6个基点(bp),三年期品种亦有3bp左右的升幅.本周现券收益率跌势过猛,存在调整的可能性,但预计向上修正的幅度在10bp以内.
"利率债(收益率)有点反弹,但是也不至于影响到大家的热情."华南一券商交易员称.
经济基本面的疲弱及宽松的资金面激发了债市多头情绪,今日收益率的小幅反弹并未干扰到该情绪.北京一券商交易员指出,降准后现券收益率普降,且评级越高跌幅越大,城投债表现也不俗.
她指出,目前收益率在8%以上的信用债数量趋减,而低成本的资金也更有利于信用债行情的延续."现在信用债,尤其是收益比较高一点的(行情)尾巴还挺长,缓慢下行的空间还比较大."
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜品种持稳,而七天期降约10个基点(bp),徘徊在一年低位附近.[CN/CN]
剩余期限4.42年的农发行金融债110417券最新成交对应收益率CN110417=CFXS为3.62%,上日收报3.5750%.剩余期限0.91年的短融041273002券最新成交对应收益率CN041273002=CFXS为3.85%,上日收报3.88%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 1.8179 2.6851
上日 1.8315 2.7901
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.8435/2.7663
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.4818/2.4145
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1756/3.1073(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3